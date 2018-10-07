Фергюсон призвал UFC организовать его бой с Нурмагомедовым

Боец смешанного стиля из США Тони Фергюсон после победы над своим соотечественником Энтони Пэттисом на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе призвал организовать его бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Американец выразил надежду, что с пятой попытки бойцам наконец-то удастся встретиться в клетке. Предыдущие четыре раза бой по разным причинам срывался. В апреле этого года за несколько дней до боя с Хабибом Тони частично порвал связки в колене, из-за чего поединок пришлось отменить.

«Хабиб - чемпион, я тоже остаюсь чемпионом», - напомнил он.

Поединок между Тони Фергюсоном и Энтони Пэттисом был признан самым зрелищным на турнире UFC 229. Несмотря на то что Эль Кукуй и Шоутайм выступали в андеркарде поединка Нурмагомедов - Макгрегор, их встреча претендует стать боем года.

Соперники устроили настоящую кровавую битву, в результате чего октагон был красным. Фергюсон победил во втором раунде техническим нокаутом. Встречу пришлось остановить из-за перелома руки Пэттиса.

Самым раскрученным боем турнира на арене «T-Mobile» стала встреча двух непримиримых врагов: экс-чемпиона в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Схватка завершилась в четвертом раунде, российский боец одержал победу над ирландцем, применив удушающий прием.