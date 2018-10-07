Макгрегор потребовал реванша у Нурмагомедова

Боец UFC Конор Макгрегор потребовал провести бой-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хороший бой. Ждем реванша», - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, «бой века» состоялся на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе сегодня, 7 октября. Нурмагомедов одолел ирландского спортсмена, применив удушающий прием в четвертом раунде. Это 27-я победа российского бойца. За свою спортивную карьеру Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

После поединка президент UFC Дана Уайт подошел к Макгрегору и сказал, что он хорошо бился, но два года вне октагона сказались на нем.

«Мне плевать, что я хорошо бился. Я хотел его опозорить!» - ответил ирландец президент UFC.

Напомним, после окончания «боя века» в зале началась массовая драка. Нурмагомедов перепрыгнул через сетку и устроил с драку с одним из членов команды соперника. Их удалось быстро разнять, но в октагоне произошла потасовка, в которой участвовали Макгрегор и полицейские.