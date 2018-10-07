Лезгинка, песни и народные гуляния: Дагестан празднует победу Нурмагомедова

Жители Дагестана вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова в поединке с Конором Макгрегором.

Дороги заполонил ликующий народ. Толпа дружно скандирует: «Хабиб - чемпион!».

«Звезда» публикует кадры празднования триумфа Нурмагомедова в Махачкале.

Люди поздравляют друг друга и обнимаются. Прямо на улице в национальных костюмах радостные болельщики танцуют лезгинку и поют.

Проезжие части заполонили автомобили с закрепленными на них флагами Республики Дагестан. Машины не перестают сигналить с честь победы Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову после победы на турнире UFC 229 позвонил российский президент Владимир Путин.

Это 27-я победа Хабиба Нурмагомедова. За свою спортивную карьеру он не потерпел ни одного поражения.