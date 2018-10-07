«Сработала горячая кавказская кровь»: боксер Лебедев о массовой драке после «боя века»

Боксер, чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев прокомментировал «Звезде» поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором и массовую драку после боя.

«Оба бойца показали хороший бой. Хабиб был получше, было видно сразу, но не так явно, кто победит», - сказал Лебедев.

Также боксер заявил, что потасовка, которую спровоцировал российский боец, не является чем-то сверхэкстраординарным и она была ожидаемой.

«Ничего сверхэкстраординарного не произошло, такое иногда бывает. Это издержки накала страстей. Сами спровоцировали, к сожалению, сработала горячая кавказская кровь, но это было ожидаемо», - отметил Лебедев.

Напомним, «бой века» прошел на арене «T-Mobile» сегодня, 7 октября, в Лас-Вегасе. Это 27-я победа Нурмагомедова. За свою спортивную карьеру российский спортсмен не потерпел ни одного поражения.