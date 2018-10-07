Нурмагомедов рассказал о звонке Путина после боя с Макгрегором

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов рассказал, что после окончания поединка ему позвонил Владимир Путин и поздравил с победой в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Путин только что позвонил мне. Он поздравил меня с победой и сказал, что очень гордится мной», - рассказал Нурмагомедов журналистам в ходе пресс-конференции.

Кроме того, боец попросил прощения за инцидент, произошедший после поединка, когда Нурмагомедов устроил потасовку с членами команды Макгрегора. Он принес извинения комиссии Невады, зрителям в зале и всей аудитории. Однако отметил, что не мог никак не отреагировать не бесконечные выпады соперника в адрес страны Нурмагомедова, а также его религии и отца.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов после победы на турнире UFC 229 совершил нападение на тренеров ирландца Конора Макгрегора. Инцидент грозит ему лишением награды.