Опубликовано видео нападения Нурмагомедова на тренера Макгрегора

В Сети появилось видео нападения бойца UFC Хабиба Нурмагомедова на тренера Конора Макгрегора по джиу-джитсу Диллона Дэниса. Инцидент произошел сразу по окончании боя россиянина с ирландцем.

Нурмагомедов, как только рефери остановил поединок, покинул октагон и прыгнул ногами вперед в толпу в направлении Дэниса. Этот поступок спортсмена спровоцировал массовую драку в зале.

В итоге россиянину было решено не вручать пояс на ринге, чтобы не провоцировать еще больших беспорядков. Глава UFC не исключил, что Нурмагомедова могут лишить титула, который тот смог отстоять в поединке с Макгрегором.

Сам Нурмагомедов на пресс-конференции заявил, что Макгрегор и члены его команды спровоцировали его, оскорбляя религию, которую он исповедует, и его отца. При этом россиянин принес свои извинения UFC и зрителям, а также заявил, что ему уже позвонил и поздравил с победой президент России Владимир Путин.