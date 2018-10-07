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Президент UFC заявил, что у Нурмагомедова могут отнять чемпионский пояс

Дарья Михалина
10:40 07.10.2018
Напомним, сразу же после состоявшегося поединка россиянин устроил драку с несколькими членами команды Макгрегора. Инцидент грозит ему лишением награды.
Президент UFC заявил, что у Нурмагомедова могут отнять чемпионский пояс

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не может пообещать, что у Нурмагомедова не будет изъят чемпионский пояс.

Причиной тому он назвал инцидент, последовавший после поединка. Напомним, одержав победу над ирландцем Конором Макгрегором, российский спортсмен совершил нападение на тренеров соперника, тем самым спровоцировав массовую драку.

«Мы подчиняемся комиссии Невады, и, уверен, она примет очень жесткое решение», - заявил Уайт.

Он добавил, что члены комиссии присутствовали на поединке, однако сразу после окончания боя им пришлось в спешке покинуть помещение для обеспечения собственной безопасности.

«Это не здорово. У Хабиба неприятности», - передает слова президента UFC «Чемпионат».

 

Уайт добавил, что после произошедшего он приложит максимум усилий для того, чтобы Нурмагомедов и Макгрегор больше не пересекались.

«Я буду стараться держать их подальше. Эти ребята ненавидят друг друга и вряд ли когда-то станут друзьями», - отметил он в ходе пресс-конференции.

Напомним, поединок состоялся на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе утром 7 октября. Это 27-я победа Хабиба Нурмагомедова. За свою спортивную карьеру он не потерпел ни одного поражения.

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