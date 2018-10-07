«Я хотел опозорить Нурмагомедова»: Макгрегор о поражении в «бое века»
«Мне плевать, что я хорошо бился. Я хотел его опозорить!» - сказал ирландский боец.
Фото: Kelvin Ma, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В Лас-Вегасе закончился турнир по смешанным единоборствам UFC 229. В главном «бое века» сошлись Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. На протяжении всего поединка россиянин доминировал и вынудил ирландского спортсмена сдаться в ходе четвертого раунда.
После поединка президент UFC Дана Уайт подошел к Макгрегору и сказал, что он хорошо бился, но два года вне октагона сказались на нем, сообщает Independent.
Конор не воспринял утешение со стороны Уайта и ответил президенту UFC: «Мне плевать, что я хорошо бился. Я хотел его опозорить!».
Напомним, после окончания поединка между россиянином и ирландцем в зале началась массовая потасовка.