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Тайсон назвал Нурмагомедова еще большим безумцем, чем он сам

Вадим Иванов
10:42 07.10.2018
Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата, применив удущающий прием в четвертом раунде.
Тайсон назвал Нурмагомедова еще большим безумцем, чем он сам
Фото: Armando Arorizo, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Легендарный боксер Майк Тайсон, комментируя итоги боя UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, завершившегося победой дагестанца, назвал россиянина еще большим безумцем, чем раньше был он сам.

«И подумать не мог, что все закончится именно так. В нем больше безумства, чем во мне было ярости», - написал бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом вес на своей странице в Twitter.

Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата, применив удущающий прием в четвертом раунде. Однако сразу после победы россиянин покинул октагон и устроил массовую драку в зале.

В результате трое членов команды Нурмагомедова были задержаны, однако вскоре их отпустили, поскольку Макгрегор решил не выдвигать обвинения.

Нурмагомедову теперь могут грозить штраф, дисквалификация и риск не получить в будущем американскую визу.

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