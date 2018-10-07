Реакция на победу Нурмагомедова: как болели за россиянина в Махачкале
Болельщики прыгают буквально прыгали от радости и скандировали имя победителя.
Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В Махачкале болельщики собрались рано утром, чтобы на большом экране посмотреть «бой века» между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландским спортсменом Конором Макгрегором, который проходил в Лас-Вегасе.
На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как болельщики прыгают от радости и скандируют имя победителя, когда российский боец одолел ирландского спортсмена при помощи удушающего приема в четвертом раунде.
Напомним, сразу после боя Нурмагомедов совершил нападение на тренеров Макгрегора, спровоцировав массовую потасовку.