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Нурмагомедов: «Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму»

Дарья Михалина
09:33 07.10.2018
Российский боец потребовал чемпионский пояс UFC после массовой драки.
Нурмагомедов: «Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму»
Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов потребовал, чтобы ему отдали пояс чемпиона UFC, который он заслужил, одержав победу над своим соперником, ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Напомним, сразу же после состоявшегося поединка россиянин устроил драку с одним из членов команды Макгрегора, после чего в зале началась массовая потасовка. Вскоре полиции и охране удалось утихомирить дебоширов. Сотрудниками правоохранительных органов был задержан менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.

«Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!» - передает слова российского бойца «Чемпионат».

Бой состоялся на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе утром 7 октября. Хабиб Нурмагомедов одержал 27-ю победу в 27 поединках.

Судья устно объявил Нурмагомедова победителем, однако принял решение не вручать спортсмену пояс чемпиона UFC.

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