Нурмагомедов набросился на команду Макгрегора и устроил массовую драку

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов после окончания поединка на турнире UFC 229 совершил нападение на тренеров ирландца Конора Макгрегора.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором удушающим приемом. После этого он выругался в адрес ирландца, прошел по октагону и показал пальцем на одного из членов команды соперника. Затем российский боец перепрыгнул через сетку и устроил с ним драку. Их удалось быстро разнять, но в октагоне вспыхнула массовая потасовка, в которой приняли участие Макгрегор и полицейские.

Когда драка закончились, ирландец ушел в раздевалку. Российский боец был признан победителем, но церемония награждения не была проведена. Нурмагомедова вывели под свист зала.

Менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов был задержан сотрудниками правоохранительных органов после массовой драки в зале «T-Mobile».

Российский спортсмен одержал 27-ю победу в 27 поединках. Нурмагомедов защитил пояс чемпиона в легком дивизионе. Ирландский боец при 21 победе проиграл в четвертый раз.