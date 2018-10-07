Менеджер Нурмагомедова арестован после массовой драки на турнире UFC

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов был задержан сотрудниками правоохранительных органов после массовой потасовки в зрительном зале арены «T-Mobile» в Лас-Вегасе. Об этом в своем Instagram сообщает корреспондент ТАСС.

Напомним, 7 октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229. После завершения боя в зале началась массовая потасовка между болельщиками двух спортсменов.

Спустя некоторое время охране удалось остановить драку с помощью других бойцов, присутствовавших в зале, но не участвовавших в поединке. На место инцидента также стремительно прибыла полиция. Точная причина задержания Магомедова неизвестна.