Россиянка Яна Куницкая впервые победила на турнире UFC
Спортсменка из России проводила второй поединок в UFC.
Фото: Яна Куницкая, Вконтакте
На турнире UFC 229. Российский боец ММА Яна Куницкая победила в поединке со шведской спортсменкой Линой Лансберг.
Поединок длился все три раунда. Единогласным решением судьи отдали победу Куницкой.
Спортсменка из России проводила второй поединок в UFC. В дебютном бое, который состоялся в марте этого года, Куницкая проиграла нокаутом бразильянке Крис Сайборг.
Боец одержала 11-ю победу при четырех поражениях в карьере. Лансберг потерпела четвертое поражение при восьми победах.