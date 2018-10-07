Конор повержен: Кадыров поздравил Нурмагомедова с победой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229.

Кадыров отметил, что этого поединка ждали во всем мире. И, несмотря на то что фаворитом считался ирландец Конор Макгрегор, который, стоит отметить, вел себя слишком уверенно перед боем, Нурмагомедов «с первых же секунд привел зарвавшегося соперника в чувство».

«Противник понял, что Хабиб гениальный художник. Прекрасный финал - удушающий прием в четвертом раунде. Конор просит о милости! Он повержен», - заявил глава Чеченской Республики.

Напомним, бой состоялся на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. Судья принял решение не вручать пояс публично, а устно объявить Нурмагомедова победителем, чтобы не накалять и без того напряженную обстановку и не разжигать конфликт.