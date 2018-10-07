Безоговорочная победа: Нурмагомедов уничтожил Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229. Бой состоялся на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе.

Первые два раунда боя полностью остались за российским бойцом, казалось, что поединок вот-вот закончится, но ирландцу удалось устроять. Третий раунд прошел в равной борьбе, когда оба бойца провели время преимущественно в стойке.

В четвертом раунде Нурмагомедову удалось провести удушающий прием на шею и ирландец сдался.

После матча в октагоне и за его пределами начались беспорядки, в которых участвовали бойцы, фанаты, полицейские и охрана.

В итоге, чтобы еще больше не накалять обстановку, рефери принял решение устно объявить Нурмагомедова победителем, не вручая ему пояс в октагоне. Россиянина предварительно увели в подтрибунное помещение.