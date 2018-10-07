Дагестан не спит: республика поддерживает Хабиба Нурмагомедова

Дагестан с нетерпением ожидает «бой века», в котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

В социальных сетях жители Дагестана выкладывают видео, на которых видно, как толпы людей поддерживают российского бойца. Люди вышли на улицы города и скандируют: «Хабиб-Хабиб!»

На дорогах Махачкалы наблюдаются пробки, на одном из роликов, размещенном в Сети видно, как транспортные средства не могут разъехаться из-за нарушения правил дорожного движения.