Дагестан не спит: республика поддерживает Хабиба Нурмагомедова
Люди вышли на улицы города и скандируют: «Хабиб-Хабиб!».
Фото: dag.gr / Instagram
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Дагестан с нетерпением ожидает «бой века», в котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
В социальных сетях жители Дагестана выкладывают видео, на которых видно, как толпы людей поддерживают российского бойца. Люди вышли на улицы города и скандируют: «Хабиб-Хабиб!»
На дорогах Махачкалы наблюдаются пробки, на одном из роликов, размещенном в Сети видно, как транспортные средства не могут разъехаться из-за нарушения правил дорожного движения.