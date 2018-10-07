Нурмагомедов прибыл на бой с Макгрегором: видео

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов прибыл на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, где вскоре пройдет бой за звание чемпиона UFC в легком весе. Об этом сообщается в соцсетях.

Напомним, поединок начнется около 7 часов утра по московскому времени. Билеты на него были раскуплены за три минуты. Сама арена вмещает 20 тысяч человек.

Стоит отметить, что Хабиб Нурмагомедов - первый россиянин, завоевавший титул чемпиона UFC в легком весе. За свою спортивную карьеру он победил в 26 боях и не потерпел ни одного поражения.