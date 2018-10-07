Началась прямая трансляция боя Нурмагомедов – Макгрегор

Началась прямая трансляция из Лас-Вегаса, где на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 пройдет чемпионский поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Во всем мире его уже окрестили «боем века», на самой арене «T-Mobile» за поединком будет наблюдать 20 тысяч человек.

Прямую трансляцию титульного поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором в рамках турнира UFC 229 можно посмотреть в социальной сети «Одноклассники».

Победитель боя между россиянином и ирландцем станет чемпионом UFC в легком весе.