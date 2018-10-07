Льюис нокаутировал Волкова за несколько секунд до конца боя

В рамках турнира UFC 229 американец Деррек Льюс нокаутировал российского бойца Александра Волкова.

Американский боец имел явное преимущество в весе, но россиянин на протяжении трех раундов имел значительное преимущество: Волков выигрывал по очкам. Но за несколько секунд до окончания поединка российский боец пропустил сильный удар и упал на настил октагона. Льюис не растерялся нокаутировал спортсмена из России.

Таким образом, в рамках UFC Волков потерпел первое поражение, а также потерял шанс в ближайшее время сразиться с чемпионом организации в тяжелом весе.