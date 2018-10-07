Льюис нокаутировал Волкова за несколько секунд до конца боя
Российский боец потерпел первое поражение в рамках UFC и потерял шанс в ближайшее время сразиться с чемпионом организации в тяжелом весе.
Фото: thebeastufc, Instagram
В рамках турнира UFC 229 американец Деррек Льюс нокаутировал российского бойца Александра Волкова.
Американский боец имел явное преимущество в весе, но россиянин на протяжении трех раундов имел значительное преимущество: Волков выигрывал по очкам. Но за несколько секунд до окончания поединка российский боец пропустил сильный удар и упал на настил октагона. Льюис не растерялся нокаутировал спортсмена из России.
UNBELIEVABLE!@TheBeast_UFC leaves the crowd in SHOCK! #UFC229 pic.twitter.com/8R4vWu5uRK— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
Таким образом, в рамках UFC Волков потерпел первое поражение, а также потерял шанс в ближайшее время сразиться с чемпионом организации в тяжелом весе.