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Льюис нокаутировал Волкова за несколько секунд до конца боя

Александра Арсентьева
06:32 07.10.2018
Российский боец потерпел первое поражение в рамках UFC и потерял шанс в ближайшее время сразиться с чемпионом организации в тяжелом весе.
Льюис нокаутировал Волкова за несколько секунд до конца боя
Фото: thebeastufc, Instagram

В рамках турнира UFC 229 американец Деррек Льюс нокаутировал российского бойца Александра Волкова.

Американский боец имел явное преимущество в весе, но россиянин на протяжении трех раундов имел значительное преимущество: Волков выигрывал по очкам. Но за несколько секунд до окончания поединка российский боец пропустил сильный удар и упал на настил октагона. Льюис не растерялся нокаутировал спортсмена из России.

Таким образом, в рамках UFC Волков потерпел первое поражение, а также потерял шанс в ближайшее время сразиться с чемпионом организации в тяжелом весе.  

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