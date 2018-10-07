Забил даже вратарь: футбольный матч в Москве закончился со счетом 43:1

Матч между московскими командами СШ-75 и «Интер», состоявшийся 5 октября на столичном стадионе «Автомобилист», завершился с невероятно разгромным поражением для «Интера». Хозяева поля обыграли соперника со счетом 43:1.

Такой результат стал рекордным для любительской футбольной лиги, поскольку до этого ни одна команда не забивала сопернику столько мячей.

Встреча команд состоялась в рамках 27-го тура первенства России среди команд третьего дивизиона. По ее итогам СШ-75 расположилась на десятой строчке турнирной таблице московской зоны, а «Интер» занимает последнее, 15-е место.