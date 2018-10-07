Отец Нурмагомедова раскрыл тактику Хабиба на бой с Макгрегором

Отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, рассказал о планах российского бойца на поединок с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229.

Как он рассказал «Чемпионату», Нурмагомедов собирается прессинговать ирландца в защите.

«Планом будет высочайший прессинг в защите. Конор стоит в левой стойке – значит, все знают, куда нужно двигаться. Проходить в корпус, в первом раунде не проходить в ноги. Передней рукой надо бить или убирать. Это 3/4 плана, остальное появится по ходу боя», — рассказал отец действующего чемпиона.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что его сын Хабиб намерен заниматься этим видом спорта еще около двух лет. Поскольку такие цифры диктует возраст, в связи с тем, что способности организма к восстановлению сильно меняются после 28 лет.

Напомним, «бой века» начнется около 7 часов утра по московскому времени.