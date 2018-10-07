Шоу UFC 229 началось в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе стартовал турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, в ходе которого российский боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая одержала победу над шведкой Линой Лансберг.

Единогласным решением судей, россиянка победила в бое. Для 28-летней Куницкой эта победа – первая под эгидой UFC.

Однако главным событием данного турнира станет поединок российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. Их встреча состоится 7 октября в 07.00 мск.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко с уверенностью заявил, что победителем станет Нурмагомедов, поскольку он сильнее и выносливее своего соперника.

Также за россиянина болеет и американский боец смешанных единоборств и депутат Красногорска Джефф Монсон. По его мнению, Нурмагомедов измотает соперника, а затем сам решит, как одержать победу.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пообещал фанатам Макгрегора уничтожить его, а своих болельщикам он уверил в том, что удержит свой титул.

Накал особо ощущался и на церемонии взвешивания перед боем, когда во время так называемой «дуэли взглядов» ирландец ударил своего соперника по руке, после чего попытался пнуть россиянина. Однако охранникам удалось развести бойцов в разные стороны.

Кроме того, ирландский боец смешанных единоборств опоздал на пресс-конференцию, посвященную грядущему бою с Нурмагомедовым. Тогда россиянин заявил, что ни при каких обстоятельствах не пожмет руку Конору Макгрегору после боя.

Встречу ирландца и россиянина назвали «боем века». Билеты на поединок были раскуплены за три минуты – арена в Лас-Вегасе на 20 тысяч человек будет заполнена до отказа.