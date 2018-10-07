Емельяненко сделал прогноз на бой Нурмагомедова с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, за кого он будет болеть во время «боя века», который состоится между действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором уже сегодня.

Емельяненко с уверенностью заявил, что победителем будет Нурмагомедов.

«Я всецело за Хабиба. Он выиграет. Он докажет на ринге, что он сильнее, чем Макгрегор», - сказал боец Федеральному агентству новостей.

Он отметил, что ирландец, конечно, двигается хорошо, однако россиянин выносливее и намного крепче физически Макгрегора.

Самое ожидаемое спортивное событие этой осени пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября.