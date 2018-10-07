Боксер Мейвезер устроил стрельбу из винтовки в Грозном: видео

Американский боксер Флойд Мейвезер приехал в Грозный, где пострелял из винтовки. Видео опубликовал в своем аккаунте.

Как пишет «Чемпионат», спортсмен в очередной раз посетил Чечню. На этот раз боксер приехал на Северный Кавказ на празднование 200-летия города Грозный. Спортсмен решил пострелять по мишеням из винтовки и продемонстрировал прекрасную меткость.

Под видеозаписью Мейвезер написал: «Прирожденный снайпер».

Боксер приезжал в Чечню в марте 2017 года. Тогда он познакомился с главой республики Рамзаном Кадыровым, а также съездил в бойцовский клуб «Ахмат».