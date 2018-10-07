СМИ рассказали о «связях» Роналду с несовершеннолетней проституткой

Британский таблоид The Sun утверждает, что после истории с американкой Кэтрин Майорги, которая сообщила всему миру о том, как форвард изнасиловал ее в 2009 году, но 375 тысяч долларов заставили ее хранить молчание почти 10 лет, выяснилось, что португалец имел незаконную «связь» с еще одной дамой.

По данным издания, чемпиона Европы обвиняют теперь в сексуальных отношениях с 17-летней итальянской проституткой. Якобы после «изнасилования» жительницы США Роналду заплатил за развлечения некой Кариме Эль Макруг. Дело было в гостиничном номере Милана.

При этом возраст согласия в Италии составляет 14 лет, однако, уточняет издание, форвард заплатил ей, что является нарушением закона.

Напомним, Криштиану Роналду во всех этих секс-скандалах обвиняет свой бывший клуб, мадридский «Реал», который ему пришлось покинуть из-за «махинаций с налогами». Без Роналду испанский клуб стал проигрывать. Португалец уверен, что историю с обвинениями в изнасилованиях запустил Флорентино Перес, президент «Реала».

В связи со всеми скандалами в СМИ, как стало недавно известно, Роналду отстранили от игр за национальную сборную. А вот если в США звездного футболиста признают виновным, то португальцу грозит пожизненное заключение.