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Дагестанские фанаты Нурмагомедова перекрывают улицы в Махачкале

Василиса Морозова
02:10 07.10.2018
Дагестанские болельщики готовятся к легендарному поединку между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Видео: derbentlive, Instagram

Дагестанские болельщики чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова накануне его поединка с ирландцем Конором Макгрегором перекрыли улицы в Махачкале.

В Сети очевидцы публикуют видеозаписи, как фанаты Нурмагомедова в центре столицы республики собираются вместе, чтобы посмотреть легендарный бой. Они свистят и скандируют: «Хабиб! Хабиб!».

«Сегодня Ночь обещает быть жаркой, а утро будет просто огненным», - говорится в одном из аккаунтов, где было размещено видео из центра Дагестана.

Ранее Нурмагомедов пообещал ирландским болельщикам уничтожить своего соперника, а также поблагодарил своих фанатов за поддержку. Он отметил, что ему удастся сохранить за собой чемпионский титул.

Поединок между россиянином и ирландцем в легкой весовой категории (до 70,3 кг) состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. В России его можно будет смотреть 7 октября в 7.00 мск.

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