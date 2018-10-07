Выступление российских фигуристов в Финляндии остановило конфетти: видео

Во время выступления пары российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина на турнире «Финляндия Трофи» случился форс-мажор. Спортсмены начали свой прокат, когда через две минуты он был остановлен судьями: на лед неожиданно высыпалось конфетти.

В зале прозвучало объявление, что выступление продолжится после того, как лед будет очищен. После этого на катке появились юные фигуристки, ассистирующие на турнире, и собрали блестящие элементы.

Нужно отметить, что инцидент никак не сказался на результате выступления нашей пары. Начав свой ритм-танец заново, фигуристы получили за выступление 79,16 балла, и стали лидерами проката. Второе место занимают испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас. На третьем месте - канадцы Кэролайн Сукис и Шен Фирус.