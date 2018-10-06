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«Я уничтожу вашего парня» - Нурмагомедов обратился к ирландским фанатам

Андрей Аркадьев
19:13 06.10.2018
Российский боец выразил уверенность, что у него получится сохранить за собой титул чемпиона UFC.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пообещал ирландским болельщикам уничтожить своего соперника, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Завтра я уничтожу вашего парня, ребята. Я его сокрушу», - сказал Нурмагомедов во время церемонии взвешивания. Боец также поблагодарил фанатов за поддержку и выразил уверенность в том, что ему удастся сохранить за собой чемпионский титул.

В преддверии самого ожидаемого боя в истории UFC в Лас-Вегасе прошла традиционная церемония взвешивания. Она не обошлась без инцидентов. Во время дуэли взглядов Макгрегор провоцировал россиянина на драку. Он ударил своего соперника по руке, а затем попытался пнуть ногой, но не достал: охранники вовремя остановили спортсменов.

На церемонии взвешивания присутствовало около 50 тысяч человек. Стычки происходили не только на сцене, но и в зале. Так, по окончании мероприятия несколько зрителей устроили драку.

Ранее Нурмагомедов во время открытой тренировки обвинил ирландцев в том, что они забыли родной язык и говорят только по-английски. После этого россиянин заявил, что дед Макгрегора служил в английской морской пехоте и убивал ирландцев.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор в легкой весовой категории (до 70,3 килограмма) состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Из-за разницы в часовых поясах в России его можно будет посмотреть 7 октября в 7 часов утра по московскому времени.

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