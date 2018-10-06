Щербакова впервые в истории сделала два четверных лутца в одной программе

Российская фигуристка Анна Щербакова в субботу, 6 октября, одержала победу на втором этапе Кубка России, который проходит в Йошкар-Оле.

Спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных лутца в одной программе. Один из этих сложных прыжков был выполнен в каскаде с тройным тулупом. Россиянка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Первой в истории женского катания четверной лутц исполнила ее соотечественница, которая также тренируется у Тутберидзе, 14-летняя Александра Трусова. Это произошло на этапе юниорского Гран-при в Литве.