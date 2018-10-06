Стали известны гонорары Нурмагомедова и Макгрегора

Экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе ирландцу Конору Макгрегору заплатят за предстоящий бой в Лас-Вегасе три миллиона долларов.

Гонорар его соперника, чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, составит два миллиона долларов. Помимо этого, каждый боец получит процент с продаж. В связи с огромным ажиотажем вокруг предстоящего боя речь идет о внушительных суммах. Так, накануне, 5 октября, ирландец говорил, что рассчитывает заработать около 100 миллионов долларов на поединке.

Ранее Нурмагомедов и Макгрегор провели взвешивание перед турниром, в ходе которого ирландский боец ударил россиянина по руке, а затем попытался пнуть ногой, но не достал - спортсменов вовремя разняли.

Поединок за титул чемпиона в легком весе (до 70,3 килограмма) пройдет 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Бой начнется около 7 часов утра по московскому времени.