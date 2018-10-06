Роналду обвинил президента «Реала» в истории с изнасилованием

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду уверен, что историю с обвинениями его в изнасиловании жительницы Невады Кэтрин Майорги запустил Флорентино Перес, президент «Реала», за который ранее выступал португалец.

Как полагает Роналду, Перес, с которым у игрока давно испортились отношения, готовит заговор в его отношении. Позицию нападающего приводит Eurosport.

Если верить Роналду, президент «Реала» стоит не только за историей с изнасилованием, но и за красной карточкой, которую португалец получил в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также за решением FIFA дать приз лучшего игрока другому спортсмену.

Игроком «Ювентуса», напомним, Роналду стал летом 2018 года. В «Реал» он перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в 2009 году.

На днях стало известно, что Роналду отстранили от игр за национальную сборную. В США, если игрока признают виновным, по местным законам ему может грозить пожизненное заключение.