Поведение за гранью: Макгрегор назвал Нурмагомедова «вонючей крысой»

В преддверии одного из главных боев UFC страсти продолжают накаляться: на так называемой дуэли взглядов ирландец Конор Макгрегор попытался ударить россиянина Хабиба Нурмагомедова ногой. Бойцов успели развести в разные стороны.

Теперь же становятся известны все новые подробности этого инцидента: когда происходила «дуэль», место по центру между бойцами занял глава UFC Дэн Уайт, ставший одним из тех, кто бросился разнимать соперников. В итоге ирландец разразился гневной тирадой и в адрес Уайта, попутно, разумеется, не забыв грубо оскорбить россиянина.

«Не позволяй этой вонючей крысе надеть на тебя шляпу. Эта вещь дурно пахнет», - цитирует его «Чемпионат». «Здорово вернуться. Король снова дома», - без лишней скромности добавил Макгрегор.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.