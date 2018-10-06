Загитова установила новый мировой рекорд в произвольной программе

Алина Загитова обновила мировой рекорд в произвольной программе. Олимпийской чемпионке удалось установить новое достижение во время турнира Japan Open.

Загитова набрала в произвольной программе 159,18 балла. Второе и третье места заняли представительницы страны - хозяйки соревнований Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, получившие от судей 130,28 и 127,99 балла соответственно.

Еще одна россиянка, Мария Сотскова, набрала 111,78 балла и стала шестой.

Несмотря на триумф Загитовой, в командном зачете победила сборная Японии с результатом 621,91 балла. Сборная Европы, за которую, помимо Загитовой и Сотсковой, выступали Денис Васильев и Хавьер Фернандес, стала второй - у нее 558,23 балла. Третьей стала команда Северной Америки - 516,45 балла.