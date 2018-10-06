Украинский футбольный нападающий пообещал болеть за Нурмагомедова

Украинский нападающий испанского ФК «Альбасете» Роман Зозуля будет болеть за россиянина Хабиба Нурмагомедова в его бою с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом футболист заявил в интервью FootballHub.

«Конечно, собираюсь посмотреть этот бой. Я не имею права пропустить его», - сказал он.

Зозуля пояснил, что ему не нравится поведение Макгрегора, особенно на пресс-конференциях, в то время как Нурмагомедов, напротив, ведет себя достойно.

«Он спокоен, уверен в себе, это заслуживает уважения, поэтому буду болеть за него», - заключил форвард.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени в рамках турнира UFC 229.