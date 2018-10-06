Драка болельщиков произошла на дуэли взглядов Макгрегора и Нурмагомедова: видео

В Лас-Вегасе в ночь на 6 октября прошла официальная церемония взвешивания перед турниром UFC 229. После того как прошла дуэль взглядов, на которой ирландец Конор Макгрегор попытался ударить россиянина Хабиба Нурмагомедова ногой, несколько фанатов устроили драку прямо в зрительном зале.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, конфликт произошел из-за того, что один болельщиков попросил второго освободить стул. В ответ на это последовал незамедлительный удар. Вскоре к драке присоединились и несколько женщин.

Вскоре на место инцидента приехала полиция.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в ночь с 6 на 7 октября по мск в рамках турнира UFC 229.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов - первый россиянин, завоевавший титул чемпиона UFC в легком весе. За свою спортивную карьеру он победил в 26 боях и не потерпел ни одного поражения.