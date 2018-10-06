Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания
На торжественной церемонии взвешивания и дуэли взглядов в Лас-Вегасе перед туниром UFC ирландец Конор Макгрегор попытался ударить россиянина Хабиба Нурмагомедова ногой.
За сутки до боя спортсмены чуть не начали драться – они встали в стойку друг перед другом. Макгрегор пытался спровоцировать россиянина на драку, а затем замахнулся на него ногой. Однако бойцов развели в стороны.
После церемонии взвешивания оба спортсмена выразили свою уверенность в завтрашней победе.
The FINAL faceoff! 🇷🇺 @TeamKhabib vs. 🇮🇪 @TheNotoriousMMA SEE YOU TOMORROW NIGHT! #UFC229 pic.twitter.com/3jVTuFL1Hp— UFC (@ufc) 6 октября 2018 г.
Между тем, после дуэли взглядов Макгрегора и Нурмагомедова, между фанатами произошла стычка.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в ночь с 6 на 7 октября по мск в рамках турнира UFC 229. Ранее россиянин заявил, что вне зависимости от результата поединка – он не пожмет руку своему сопернику.