Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания

На торжественной церемонии взвешивания и дуэли взглядов в Лас-Вегасе перед туниром UFC ирландец Конор Макгрегор попытался ударить россиянина Хабиба Нурмагомедова ногой.

За сутки до боя спортсмены чуть не начали драться – они встали в стойку друг перед другом. Макгрегор пытался спровоцировать россиянина на драку, а затем замахнулся на него ногой. Однако бойцов развели в стороны.

После церемонии взвешивания оба спортсмена выразили свою уверенность в завтрашней победе.

The FINAL faceoff! 🇷🇺 @TeamKhabib vs. 🇮🇪 @TheNotoriousMMA SEE YOU TOMORROW NIGHT! #UFC229 pic.twitter.com/3jVTuFL1Hp