Отец Нурмагомедова рассказал о здоровье сына после взвешивания

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о состоянии здоровья бойца после официального взвешивания накануне поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом пишет Sports.ru.

«Мы уложились в вес еще на предварительном взвешивании за несколько часов до официальной церемонии. Здоровье у Хабиба в полном порядке, он активно набирает вес», - отметил отец чемпиона.

За день до боя оба спортсмена прошли взвешивание. Разница в весе с соперником у россиянина составила 300 грамм. Вес Нурмагомедова составил 70,3 кг, Макгрегора - 70,08 кг.

Напомним, звездный бой Хабиба и Конора состоится 6 октября в Лас-Вегасе.