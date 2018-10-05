Бою быть: Макгрегор показал нужный вес перед поединком с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор взвесился перед «боем века» с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Вес спортсмена составил 154,5 фунта, или чуть больше семидесяти килограмм.

Ранее перед боем взвесился Нурмагомедов. Он также сумел сделать необходимый вес. Таким образом, поединку между россиянином и ирландцем уже ничего не может помешать. Последнее контрольное взвешивание состоится через шесть часов.

Конор сделал вес!!! 154,5 фунта!!! Это чуть меньше 70,3 кг. pic.twitter.com/sZ2TMcyoqn — Хабиб - Конор (@boxing_mma_se) 5. Oktober 2018

«Бой века» состоится в ночь с 6 на 7 октября в американском Лас-Вегасе. Это один из самых громких поединков за последнее время. Перед боем Нурмагомедов и Макгрегор неоднократно выясняли отношения на словах, сделав будущую битву еще более привлекательным в глазах фанатов.