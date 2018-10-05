Нурмагомедов показал нужный вес перед боем с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов сумел сделать вес, требуемый перед поединком с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях (легкой и полулегкой) ирландцем Конором Макгрегором.

Об этом сообщил отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов. Поединок пройдет в весовой категории до 70 килограммов.

«Мы в весе за 6 часов до взвешивания», - написал он на своей на своей официальной странице в Instagram.

Официальная церемония взвешивания участников UFC 229 пройдет в пятницу в Лас-Вегасе. Турнир состоится на следующий день, 6 октября. Его главным событием станет поединок между Хабибом Нурмагомедовом и Конором Макгрегором.