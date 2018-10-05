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Игрок ЦСКА рассказал о реакции Акинфеева на удаление в матче с «Реалом»

Александра Арсентьева
13:02 05.10.2018
«Это были всего лишь эмоции, ни к кому не обращенные», - рассказал полузащитник московской команды Никола Влашич.
Игрок ЦСКА рассказал о реакции Акинфеева на удаление в матче с «Реалом»
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Футболист Игорь Акинфеев вместе с партнерами по ЦСКА радовался победе над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, но из-за удаления «в душе грустил». Об этом заявил полузащитник московской команды Никола Влашич.

«Он вместе с нами радовался этой великой победе. Конечно, в душе он грустил, так как теперь пропустит следующий матч», - сказал Влашич, передает издание Sport24.

Полузащитник ЦСКА добавил, что команде будет не хватать лидера, Акинфеев очень важен для футбольного клуба.

«Будем стараться завоевать три очка в том числе и ради него», - отметил Влашич.

Он также высказался об эпизоде, в котором вратарь московской команды получил красную карточку. По его словам, Акинфеев выразил свое недовольство судье, за это ему дали первую желтую. Потом он высказался не в его сторону, но получил второе предупреждение все равно.

«Это были всего лишь эмоции, ни к кому не обращенные. Видимо, арбитр подумал, что Игорь сказал что-то ему. Я так увидел эту ситуацию», - рассказал футболист.

Напомним, матч с «Реалом» прошел второго октября и завершился победой армейцев со счетом 1:0. На второй минуте Влашич забил единственный гол. На 95-й минуте Акинфеев получил красную карточку, теперь он пропустит следующий матч группового этапа с итальянской командой «Рома», который состоится 23 октября в Риме. ЦСКА это решение обжаловать не может.

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