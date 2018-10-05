Вратарь «Ливерпуля» Кариус снова не смог: голкипер пропустил самый нелепый гол

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы вратарь турецкой команды «Бешикташ» Лориус Кариус снова отличился поразительным по нелепости голом. Фактически он умудрился почти волейбольным ударом загнать мяч в собственные ворота.

В этот день шведский «Мальме» выиграл у турецкого «Бешикташа» со счетом 2:0. Видео шведского триумфа можно посмотреть в аккаунте Twitter спортивного телеканала BT Sport.

В прошлый раз Кариус отличился, когда был в составе «Ливерпуля». Тогда «красные» уступили «Реалу» в матче Лиги чемпионов -2017/18 1:3. Тогда именно «благодаря» вратарю, допустившему две фатальные ошибки, «сливочные» победили со счетом 3:1.

Шведские фанаты же решили, что факт того, что в воротах стоит именно Кариус – подарок судьбы, который достоин упоминания на баннере.

«У него болит голова. Все мячи пролетают мимо него. Отлично, сегодня против нас играет Кариус!», - вывели они на огромном полотнище.

Пассаж про больную голову – намек на то, что перед первой ошибкой в составе Ливерпуля, Кариус получил удар в голову от Серхио Рамоса.

Однако, списать ошибку в составе турецкого клуба на столь продолжительную головную боль, мягко говоря, странно.