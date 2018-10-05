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Стал известен возможный гонорар Макгрегора за бой с Нурмагомедовым

Валентина Пескова
05:58 05.10.2018
Бой между ирландцем и россиянином состоится завтра, 6 октября, в Лас-Вегасе.
Фото: Kelvin Ma, Globallookpress

Конор Макгрегор неплохо заработает на предстоящем поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ирландский боец смешанных единоборств может получить за него 100 миллионов долларов.

Такие цифры обнародовал президент UFC Дэйна Уайт. По словам Уайта, Макгрегор вполне может рассчитывать на данную сумму вознаграждения исходя из того, что трансляцию встречи Макгрегора и Нурмагомедова по системе pay-per-view приобретут от 2,6 до 3 миллионов раз.

До этого стало известно, что Макгрегор сорвал пресс-конференцию перед престоящим поединком.

Бой между ирландцем и россиянином состоится завтра, 6 октября, в Лас-Вегасе.

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