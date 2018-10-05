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Стало известно имя запасного бойца в поединке Макгрегора и Нурмагомедова

Валентина Пескова
04:33 05.10.2018
В случае непредвиденных обстоятельств на ринг может выйти американец Тони Фергюсон.
Фото: Fotomag Globallookpress

Американец Тони Фергюсон может выйти на замену в предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в случае непредвиденных обстоятельств. При этом соперником 34-летнего бойца смешанного стиля в основном карде заявлен американец Энтони Петтис.

Под непредвиденными обстоятельствами президент UFC Дэйна Уайт имел ввиду прежде всего вес основных бойцов, который может не соответствовать заявленным параметрам.

«Сперва эти ребята должны сделать вес. Но если что-то пойдет не так, Тони Фергюсон будет следующим на очереди», — сказал Уайт.

Напомним, вес бойцов должен быть не более 70,3 кг.

Сам запасной боец уже сделал свой прогноз относительно результата встречи Нурмагомедова и Макгрегора. По мнению Фергюсона, она закончится обоюдным нокаутом. Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

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