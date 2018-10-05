Макгрегор сорвал пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опоздал на пресс-конференцию, посвященную грядущему бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Пресс-конференция перед боем за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) стартовала в 01.00 мск. Когда журналисты спросили Нурмагомедова не раздражает ли его то, что ирландец не явился вовремя, россиянин отметил, что беспокоится только о своих действиях.

«Я не думаю о Коноре. У меня есть расписание, сейчас пресс-конференция, а если кто-то опаздывает, то это его собственные проблемы», - пояснил Хабиб Нурмагомедов.

Российский боец пришел на пресс-конференцию вовремя и 15 минут отвечал на вопросы, после чего, не дождавшись соперника, покинул ее.

Макгрегор, все же заявившийся на пресс-конференцию, отметил, что готов бороться с россиянином, так как он усердно тренировался и отработал все сценарии.

«Я рассчитываю попасть по нему, и тогда он поплывет. Мы готовы абсолютно ко всему, что только может произойти в поединке», - сказал ирландец.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.