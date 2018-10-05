Макгрегор сорвал пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опоздал на пресс-конференцию, посвященную грядущему бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Пресс-конференция перед боем за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) стартовала в 01.00 мск. Когда журналисты спросили Нурмагомедова не раздражает ли его то, что ирландец не явился вовремя, россиянин отметил, что беспокоится только о своих действиях.
«Я не думаю о Коноре. У меня есть расписание, сейчас пресс-конференция, а если кто-то опаздывает, то это его собственные проблемы», - пояснил Хабиб Нурмагомедов.
The hatred is real. We're in for a WAR! @TeamKhabib #UFC229 pic.twitter.com/aphcwsLi4I— UFC (@ufc) 4 октября 2018 г.
Российский боец пришел на пресс-конференцию вовремя и 15 минут отвечал на вопросы, после чего, не дождавшись соперника, покинул ее.
HERE TO FIGHT!@TheNotoriousMMA #UFC229 pic.twitter.com/n5otlNQ4WV— UFC (@ufc) 4 октября 2018 г.
Макгрегор, все же заявившийся на пресс-конференцию, отметил, что готов бороться с россиянином, так как он усердно тренировался и отработал все сценарии.
«Я рассчитываю попасть по нему, и тогда он поплывет. Мы готовы абсолютно ко всему, что только может произойти в поединке», - сказал ирландец.
Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.