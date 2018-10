Макгрегор сорвал пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опоздал на пресс-конференцию, посвященную грядущему бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Пресс-конференция перед боем за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) стартовала в 01.00 мск. Когда журналисты спросили Нурмагомедова не раздражает ли его то, что ирландец не явился вовремя, россиянин отметил, что беспокоится только о своих действиях.

The hatred is real. We're in for a WAR! @TeamKhabib #UFC229 pic.twitter.com/aphcwsLi4I