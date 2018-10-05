«Зенит» и «Краснодар» обыграли соперников в Лиге Европы

Победой сразу двух российских футбольных команд в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы запомнится вчерашний день, 4 сентября.

На стадионе «Санкт-Петербург» питерский «Зенит» обыграл чешскую «Славию» со счетом 1:0. А футболисты «Краснодара» на своей арене обыграли испанскую «Севилью» - 2:1.

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Зениту» предстоит сразиться с французским «Бордо», а «Краснодар» сыграет против бельгийского «Стандарда».

А вот московский «Спартак» не смог заработать три очка, сыграв (3:3) с испанским «Вильярреалом».