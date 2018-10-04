«Спартак» в сложнейшем матче ЛЕ не смог одолеть «Вильярреал»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» принимал на своем поле испанский «Вильярреал». Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 3:3.

Счет открыл на 13-й минуте Экамби, точно пробив в дальний верхний угол ворот «Спартака». На 34-й минуте, благодаря заработанному пенальти, Зе Луиш сравнял счет.

Однако через четыре минуты после начала второго тайма «Вильярреал» опять вырвался вперед после гола Пабло Форнальса. Почти до самого конца встречи, несмотря на все усилия «красно-белых», футболисты не могли сломить испанский клуб.

И только на 82-й минуте все тот же Зе Луиш в борьбе головой переправил мяч точно в цель и вернул «Спартак» в сражение за победу в матче. Казалось бы, что точку в игре поставил гол Лоренсо Мельгарехо за пять минут до конца основного времени. Парагвайский полузащитник «Спартака» отлично сыграл на добивании и вывел свою команду вперед.

Однако на последних секундах встречи, благодаря отличной реализации пенальти от Санти Касорла на шестой компенсированной минуте второго тайма, «Вильярреал» все-таки вырвал ничью.