Обещают поубивать друг друга: как разгорался конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым

В ночь с 6 на 7 октября по Москве состоится, пожалуй, самое ожидаемое спортивное событие этой осени, а поговаривают, что и года - бой Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. У Хабиба 26 боев без единого поражения, он действующий чемпион UFC в легком весе. У Конора - 21 бой и три поражения. Он бывший чемпион сразу в двух весовых категориях - в легком и полулегком весе.

К слову, удалось найти даже одну совместную фотографию бойцов в аккаунте Хабиба Нурмагомедова. Но тогда даже гипотетически никто не предполагал, что когда-нибудь они встретятся в октагоне.

О том, что бой состоится, стало известно 4 августа. В целом ирландец и до этого не отличался кротким нравом. К нему равнодушно относиться невозможно - он умеет работать на публику. Поэтому сразу после объявления о грядущем бое решил себя не сдерживать. Хабибу обещали все кары небесные, еще и залитые фирменным виски Конора.

В свою очередь, аварец оказался более сдержанным. Однако и он несколько раз щекотал нервы ожидающим этого поединка разными колкими высказываниями в адрес ирландца.

Посмотрим, как развивался их конфликт.

Уже 3 августа бойцам стало известно о том, что бой все-таки состоится. В своем Instagram Хабиб написал «Сделка состоялась». Удивительно, но в тот день Конор никоим образом не высказал своего отношения к этому, что лишний раз доказывает, что о поединке было известно раньше.

19 августа в интервью Нурмагомедов сравнил Макгрегора с цыпленком.

«Моя мечта - сокрушить этого парня, как цыпленка. Вы все увидите», - заявил он.

Кстати, нужно сказать, что еще в начале года Макгрегор сравнил Нурмагомедова с «собачьим дерьмом». Поэтому в целом можно сказать, что аварец оказался более снисходителен.

24 августа Конор решил проехаться по отцу Хабиба Абдулманапу Нурмагомедову.

«Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя насквозь. Прячешься за поддельным уважением. Совсем как твой средний сын. Дрожащий трус», - написал ирландец в своем аккаунте в Twitter.

25 августа последовал ответ от Нурмагомедова.

«Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, вайнахи всегда с нами. А так игры, говорят, пошли, мы-то войну ожидаем», - заявил спортсмен.

26 августа Хабиб в Instagram опубликовал свое фото после тренировки и написал пост.

«Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа», - говорится в нем.

Конечно, нельзя однозначно утверждать, что это обращено к Макгрегору, но такие предположения были.

15 сентября Конор прокомментировал фотографию Нурмагомедова в Instagram.

«Шаг за шагом об тебя вытирают ноги», - написал в ответ Макгрегор.

20 сентября состоялась пресс-конференция в преддверии боя. Она стала просто кладезем жестких моментов и создала инфоповодов больше, чем любое спортивное событие. Там было все - виски, жаркое обсуждение ситуации с нападением на автобус Хабиба после UFC 223 и обещания утроить «войну». Нужно сказать, что вообще это больше напоминало монолог Конора. Хабиб казался спокойным, лишь иногда было видно, что он вздыхает. Зато ирландец был явно в своей тарелке: то ли скучал по этой части своей работы, то ли просто ему наконец дали выговориться.

Сначала обменялись «любезностями». Президент UFC Дэн Уайт, видимо, предусмотрительно занял позицию между бойцами, «на всякий случай». Конор перебил (радует, что не в буквальном смысле) двух журналистов и начал свой эмоциональный рассказ, обличая Хабиба то в воровстве денег его спонсором, то в установлении фальшивых рекордов.

«У него не было денег, и его начал спонсировать парень, которого недавно посадили. Он в тюрьме! Владимир Путин посадил его за кражу денег у русских», - кричал Конор.

Но явно самым животрепещущим вопросом для ирландца стал инцидент с автобусом. Напомним, Конор и его соратники напали на автобус Нурмагомедова после турнира. Незначительно пострадали три бойца UFC, но закончилось для Нурмагомедова все относительно неплохо. А вот Конор чуть не оказался за решеткой за такое аморальное поведение.

«Ты просил назвать место - так вот оно! Я здесь! Я так же был прямо перед тем чертовым автобусом, но ты не вышел! Я показывал тебе руки - в них ничего не было. Я был без оружия», - объяснил свою позицию ирландец.

Вдруг Конор припомнил, что у него с собой фляга с виски. И он тут же попытался угостить им Хабиба, который по религиозным соображениям вообще не пьет.

«Ты что, никогда не тусовался? Да ты просто придурок!» - выкрикнул Конор, услышав отказ.

Далее не без гордости ирландец сообщил, что его тренировочный лагерь напоминает «зону боевых действий» и пообещал «опозорить Хабиба на весь мир 6 октября».

Коснулись и темы отцов. Тут нужно сказать, что Нурмагомедов не стал бросаться прямыми оскорблениями в адрес родственников Конора, зато ирландец явно оторвался на год вперед.

«Но все в Чечне знают: его отец воткнет нож в спину Кадырову, когда тот отвернется. Он просто трус и лицемер», - блеснул познаниями в каких-то якобы внутренних прениях Макгрегор.

Хабиб сохранял спокойствие. Он вообще в течение всей пресс-коференции (читай: монолога Конора) сохранял более-менее ровный тон и даже казался несколько отстраненным.

«Я не знаю, чему Конора учил его отец, но мой отец говорил мне: "Никогда не сдавайся и будь уважителен". Не знаю, что говорил ему его отец, но я поучу его в клетке», - озвучил свою позицию аварский боец.

21 сентября Нурмагомедов по мотивам пресс-конференции опубиковал видео, где все слова Макгрегора были заменены на кудахтанье. Еще и припомнил попытку напоить его виски.

«Всех алкоголиков ждет одна участь», - прокомментировал Нурмагомедов внезапное проявление «щедрости» оппонента.

Еще через пару дней Хабиб отметил, что столько материться в прямом эфире как минимум некрасиво. Аварец призвал подумать о том, какой пример его оппонент подает подрастающему поколению.

«Не люблю, когда люди матерятся. У нас столько юных поклонников. Мне не хотелось бы подавать плохой пример молодому поколению», - рассудил боец.

2 октября Конор пообещал Хабибу очередную кару - разобрать его на мелкие кусочки.

«Он рассыпется на мелкие кусочки. Не думаю, что он выдержит даже шлепок. Он ведет себя как новичок», - громко заявил Конор.

В ответ Хабиб опубликовал фото в футболке с изображением цыпленка, явно намекая на оппонента.

В целом хочется верить, что этот бой будет более зрелищным, чем бой с Жозе Альдо. В тот раз, напомним, Конор своим фирменным ударом отправил Альдо в нокаут на 13-й секунде.