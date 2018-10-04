На открытой тренировке сын Макгрегора затмил отца

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пришел на тренировку вместе со своим полуторагодовалым сыном. Собственно неудивительно, что все внимание было приковано к малышу.

Макгрегор-младший ничуть не растерявшись, а даже слегка вальяжно, прошелся перед камерами, чем явно умилил и операторов и публику. Видео появилось в аккаунте в Twitter спортивного канала ESPN.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе.