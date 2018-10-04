Нурмагомедов припомнил Макгрегору предательство своего народа

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обратился к ирландцам, припомнив своему оппоненту - Конору Макгрегору предательство Родины.

«Конор говорит, что он дерется против Англии, но его дед воевал в английской морской пехоте. И он убивал ваших людей. А теперь вы поддерживаете его», - сказал Хабиб на встрече, видео которой опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист Ариэль Хельвани.